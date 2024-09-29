İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

(İSTANBUL) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte bu gece saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; saat 23.00'ten itibaren yarın 07.00'ye kadar İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği de meteorolojik verilere işaret ederek, İstanbulluları etkili yağışa karşı uyardı.