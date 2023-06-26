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İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa yakasında önümüzdeki 4 saat içinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de uyarıya katılarak, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

p>METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul için ilk uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Uyarıda, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu. Valiliğin açıklaması işe şu şekilde:

"Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Büyükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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