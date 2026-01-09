Haberler

İstanbul Valiliği'nden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren beklenen yağış ve güçlü rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Hava durumu tahminlerine göre rüzgarın saatte 90 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL Valiliği, yarından itibaren kent genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.

İstanbul genelinde yarından itibaren beklenen yağış ve şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

