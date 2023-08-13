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İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

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İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Tekirdağ İstanbul Fırtına Güncel Haberler

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