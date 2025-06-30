İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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İstanbul Valiliği, kentte 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar hakkında uyarı yaptı. Özellikle Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği belirtildi.

İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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