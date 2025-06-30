İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar hakkında uyarı yaptı. Özellikle Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel