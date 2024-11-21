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İstanbul'da Kuvvetli Lodos Nedeniyle İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Kuvvetli Lodos Nedeniyle İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi
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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji tarafından yapılan rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, lodos etkisini artırarak bazı İDO ve BUDO deniz seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'nin Marmara için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetini artıran lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'daki olası lodos için vatandaşları uyarmıştı. Bugün ise fırtına ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla beraber, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun iptal ettiği seferler şunlar:

"08.00 Pendik-Yalova, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Yalova-Pendik, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıkoy."

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şunlar:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: ANKA / Güncel
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