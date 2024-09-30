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İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına Karışan 23 Organize Suç Şüphelisi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 'Kuyu-30' operasyonları sonucunda, iş yerlerini kurşunlayan ve çeşitli suçlarla suçlanan 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin 31 Aralık 2023'te Sultangazi ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir şahsın yaralanması ve bir şahsın öldürülmesi olayına, 1 Haziran-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Bakırköy ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet suçuna, 14 Haziran-24 Temmuz 2024 tarihlerinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıları eylemlerine, 27 Ağustos 2024 tarihinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine, 2-8 Eylül 2024 tarihlerinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırı eylemlerine, 8 Eylül 2024 tarihinde Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine, 15 Eylül 2024 tarihinde Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemine karıştıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonlar sonucunda 5  adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildiğini ifade etti.

İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına Karışan 23 Organize Suç Şüphelisi Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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