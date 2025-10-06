İstanbul'da Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de, ev ve park halindeki 2 kamyonetin, 2 gün üst üste kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Necip Fazıl Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta H.S'ye ait ev ve kamyonet ile komşusunun aracının 6-7 Eylül geceleri kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Bilgi amaçlı ifadesine başvurulan H.S, evinde aile fertleriyle oturdukları esnada motosiklet ile silah sesi duyduğunu, dışarıya baktığında ikametine kurşun isabet ettiğini gördüklerini, şüphelendiği ve husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını, kimseden de tehdit almadığını beyan etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kafasında kask bulunan 2 şüphelinin eylemi gerçekleştirip olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen S.A. (27) ile N.K. (24) Esenler'de saklandıkları eve yapılan operasyonla 22 Eylül'de gözaltına alındı.

Dairede yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve 2 kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerden birinin cep telefonuyla kamyonetin kurşunlanmasını kaydettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 23 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde kasklı 2 şüphelinin sokağa geldikleri, ardından ev ve araçlara ateş ederek kaçtıkları yer aldı.