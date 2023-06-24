İstanbul'da Kurban Pazarları Hareketli

Kurban Bayramı için farklı illerden İstanbul'a getirilen kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Satıcılar bayramı İstanbul'da karşılayacak.

Kurban Bayramı için farklı illerden İstanbul'a getirilen kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti.

Kente girişlerine 13 Haziran'dan itibaren izin verilen kurbanlıklar, ilçelerdeki satış yerlerine konuldu. Farklı bölgelerden kurbanlıkları getiren besicilerin, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak bayram öncesinde satışları sürdü.

Sultangazi Belediyesince kurulan kurban satış alanında büyükbaş kurbanlıklar 45 ila 160 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 7 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Satıcılar bayramı İstanbul'da karşılayacak

Kurban satış alanlarında bayrama günler kala alışveriş devam ederken, kurbanlıklarının tamamını satan besiciler ise teslimatlarını yapmak üzere bayramı bekliyor.

İstanbul'daki özel bir üniversitede ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Halimegül Karakuş, Tekirdağ'daki çiftliklerinde ailesiyle besicilik yaptıklarını kaydetti.

Karakuş, babasına yardım ettiğini belirterek, "Final haftam bitti, çok şükür bütünleme sınavlarına da kalmadım. O yüzden İstanbul'a babama yardımcı olmaya geldim." dedi.

Satıcı Mücahit Aslan da Kurban Bayramı için İstanbul'a getirdikleri 400'e yakın küçükbaş hayvandan 30-40 tane kaldığını, ilave hayvan getireceğini söyledi.

Aslan, 30 yıldır besicilik yaptığını anlatarak, bayramları ailesinden uzak, kurban satarak geçirdiğini ifade etti. .

Oğlu ve ortaklarıyla kurban pazarında satış yapan Mevlüt Yanartaş, oğlu için eğlenceli geçen hayvan bakma sürecinde kendileri adına hesaplı bir alışveriş yapmayı umduklarını söyledi.

Seyit Gezer ise pazara getirdikleri kurbanlıkların tamamını sattıklarını belirterek, "3-4 gün oldu, bayrama kadar sahiplerini bekleyip teslim edeceğiz. Ondan sonra memlekete döneceğiz." diye konuştu.