İstanbul'da Kurban Pazarı Hareketliliği Devam Ediyor

KURBAN Bayramına iki gün kala İstanbul 'daki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Hayvan satıcıları son günlerde, satışlarda yoğunluk beklediklerini ve getirilen hayvanların büyük kısmının satıldığını belirtti.

Kurban Bayramına 2 gün kala İstanbul'daki hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği Bahçelievler ve Bağcılar'daki satıcılar, son günlerde satışların artacağını belirtirken fiyatların geçen yılla aynı seviyede olduğunu söyledi. Bazı satıcılar İstanbul'a getirdikleri tüm hayvanları satarken bazıları ise son hayvanların çadırlarda alıcılarını beklediğini belirtti. Bazı satıcılar, beklemeye gerek olmadığını, bayramın ilk günü hayvan bulmanın zor olabileceğini ifade etti.

'BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR AMA SON GÜNLERDE KALMIYOR'

Kırşehir'den Bağcılar'a gelen Emrah Köksal, 3,5 yıl boyunca özenle baktıkları 1 ton 150 kilogramlık 'Paşa' adlı tosunu 320 bin liraya sattıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı getirdik. Paşa diye adlandırdığımız bir tosunumuz var. 1 ton 150 kilogram. 3 buçuk yıldır ona bakıyoruz. Bütün bakımı kendimiz yaptığımız için uysal bir hayvandı. Getirmeyi istemiyorduk. Ama olsun bu sene de İstanbul'a gelsin dedik. Fiyatlarımız 230 bin ile 340 bin arasında değişiyor. Paşa'yı 320 bin liraya verdik. Evde bekleyenler var. Bayramın ilk günü alacaklarını düşünüyorlar ama son günlerde kalmıyor. Beklemesinler" dedi.

'YÜZDE 5 ORANINDA HAYVAN KALDI'

Bahçelievler'deki kurban pazarına Ağrı'dan gelen satıcı Vatan Yıldız da "150 adet hayvan getirdim. 100 hayvan sattım. 50 hayvanım kaldı. Bahçelievler'de 105 çadır var. Çadırların çoğu kapattı. Bazılarında 1-2 tane kaldı. En çok hayvan benim kaldı. Ben vermediğim için kaldı. Genel olarak yüzde 5 hayvan kaldı. İstanbul halkı 200 binlik hayvanı 100 bine alırız diye düşünmesin. Fiyatlar geçen seneye göre aynı. 750 kilogramlık hayvanlar 225 - 230 bin civarında satılıyor. 600 kilogramlık hayvanlar 190 - 200 bin arası satılıyor. 500 kilogramlık hayvanlar ise 185 bin civarında satılıyor" diye konuştu.

'SATIŞLAR UMDUĞUMUZ GİBİ GİTMESEDE, ŞÜKÜR'

Tokat'tan gelen Şükrü Yalçın ise satışların iyi durumda olduğunu belirterek "İnsanlara yardımcı oluyoruz. Koçlarımız zaten yayla koçları. Yıllardır bunun içinde büyüdüğümüz için her konuda yardımcı oluyoruz. Alıcıları da üzmemek kaydıyla güzel satışlar yapıyoruz. Az önce 21 bine sattıkö ifadelerini kullandı. Malatya'dan gelen Mehmet Toprak da "Hayvanlarımız Ağrı'dan. Aşağı yukarı satışlarda yarıyı geçtik. Ne kadar umduğumuz gibi gitmese de yine iyi çok şükür. Buraya 24 hayvan getirmiştim. 11 hayvanımız kaldı. Hayvanlarımız ortalama 600 kilogram civarında 170 -210 bin civarında fiyatlarımız değişiyor" dedi.

Hacı Çobanoğlu da "Bir tosun aldık. Tosunlar Anadolu'nun yaylalarındanmış. Ben genelde siyah renkliyi tercih ediyorum. Pazarlık yaptık. 190 bin istedi. 175 bine anlaştık. İyi olduğunu düşünüyorum. Alana da satana da hayırlı olsunö diye konuştu. Alıcı Celal Ünal ise "Hayırlı uğurlu olsun, aldık. Benim dediğim gibi olmadı ama arkadaş inat etti. 'Ben 18 bin lira maaş alıyorum ona göre ver' dedim. Olmadı" ifadelerini kullandı.