İstanbul'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde, Sultangazi'de kurban satış ve kesim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğu önlemek için belediye ekipleri uyarılarda bulundu ancak bazı kişiler uyarılara aldırış etmeden hayvanlarını kesip parçaladı.