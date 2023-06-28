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İstanbul'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

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İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde, kurban satış ve kesim merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Sultangazi'de uzun kuyruklar oluştu ve bazı kişiler çadırların yanında kurbanlarını kesip parçaladı.

İSTANBUL'da kurban bayramının ilk gününde, geçtiğimiz senelerden de alışık olduğumuz manzaralar vardı. Sultangazi'de bayram namazının ardından araçlarıyla kurban satış ve kesim merkezlerine gelenler, girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun bekleyişlerden sonra araçlarıyla içeri girebilenler daha sonra kurbanlarını alarak kesim merkezlerinde sıraya girdi. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı kurban kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler ise, hemen çadırların yanında satın aldıkları hayvanlarını kesim ve parçalama işlemlerini gerçekleştirdikleri görüldü. Belediye ekiplerinin megafonlarla sık sık yaptıkları "Hayvanlarınızı burada kesmeyin" uyarılarına aldırış etmeyenler etleri parçaladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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