İstanbul'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde, kurban satış ve kesim merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Sultangazi'de uzun kuyruklar oluştu ve bazı kişiler çadırların yanında kurbanlarını kesip parçaladı.