İstanbul'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun trafik gözlemlendi.

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler kentin çıkış noktalarında yer yer trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Şehirden çıkmak için yola koyulanlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevkisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun girişinde Ankara istikametinde Çamlıca gişelerinde yoğunluk gözleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da yoğunluk yer yer artarken, özellikle Kurnaköy gişeleri öncesi 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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