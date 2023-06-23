İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili İçin Vatandaşlar Yola Çıktı

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.