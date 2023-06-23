Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili İçin Vatandaşlar Yola Çıktı

Güncel Haberler

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar yola çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Kurban Bayramı Büyükçekmece İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title