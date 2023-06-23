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İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili İçin Vatandaşlar Yola Çıktı

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İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar yola çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Kurban Bayramı Büyükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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