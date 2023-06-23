İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili İçin Vatandaşlar Yola Çıktı

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkarken trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar ise trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan bölgelerden biri de Büyükçekmece E-5 karayolu oldu.