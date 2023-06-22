İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi kasap ve baklavacılara denetim
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Bahçelievler'de kasap ve baklavacılara denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların onaylı işletmelerde veya bakanlığa kayıtlı kasaplarda kıyma yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler Bahçelievler'de bulunan kasap ve baklava dükkanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Denetimlerde kasapların hijyen ve işletme evrakları kontrol edildi. Kasapların soğuk hava depoları ve kıyma çekme makinelerinin temizliği incelendi. Soğuk hava deposunda süt ürünleri, beyaz et ve kırmızı et ürünlerini ayrı şekilde muhafaza etmeleri için kasap dükkanlarına uyarı yapılarak süre verildi.
BAKLAVA DÜKKANINA DENETİMEkipler Şirinevler'de bir baklava işletmesinde de incelemelerde bulundu. Depo bölümündeki camlara sineklik yapılması için uyarılan baklava dükkanında evraklar da incelendi. Ekipler eksiklerin giderilmesi için baklava dükkanına süre verdi.
"KURBAN BAYRAMINDA DA KASAPLARIN, ONAYLI TESİSLERİMİZİN DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDIK"İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını söyleyerek, "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ile yılbaşı gibi özel günlerde denetimleri sıklaştırdığımız sektörler var. Kurban Bayramında da kasapların, onaylı tesislerimizin denetimlerini sıklaştırdık. Bu çok önemli, merdiven altı, terzi, ayakkabıcı veya başka birisi oraya ' Kıyma çekilir' yazıyor. Sakın bu tür yerlerde kıyma yaptırmasınlar. Bakanlığımızdan onaylı işletmelerde veya bakanlığımıza kayıtlı kasaplarda bu işlemi yaptırsınlar. Kıyma makinesinin uç kısmında mutlaka soğutucunun olması lazım. Vatandaşlar kurbanda kestirdikleri etleri mutlaka dinlendirsinler, üst üste koymasınlar. Unlu mamuller, tatlı ve diğer gıda maddesi üreten işletmelerimizin de denetimlerini sıklaştırdık. Malum bayram üzeri şekerleme, çikolata, baklava gibi bu tür ihtiyaçları da alıyorlar. Buradaki denetimleri de sıklaştırdık. Yine orada da bakanlığımızca onaylı yerlerden alışveriş yapsınlar" dedi.
"130 BİN İŞLETMEMİZDE DENETİMLERİMİZİ TAMAMLADIK"Karaca yapılan denetimlerden de bahsederek, "Biz dikkat ederseniz denetimde hammaddenin girdiği noktadan yani soğuk hava deposundan ilk alış noktasından başlayıp, vatandaşa verilen son noktaya kadar kontrol ettik. Soğuk hava deposundaki ısı kontrolü ve içerideki düzene baktık. Beyaz et ve kırmızı et yan yana konulmaz. Süt ürünleri ve başka ürünler de çapraz bulaşmadan dolayı aynı ortama konulmaz. Bunlardan dolayı bu işletmemize de süre verdik bu ayrışmayı ve düzeni yapmaları için. 2022 yılında 236 bin denetim yaptık. Şu anda da 130 bin işletmemizde denetimlerimizi tamamladık. Sürekli denetim yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde vatandaşlarımızdan ricamız Alo 174 Gıda Hattı var. Bize bildirdikleri takdirde olumsuzluklara anında müdahale edip gerekli cevapları veriyoruz" ifadelerini kullandı."USULÜNE UYGUN ŞARTLARDA ÇALIŞMAYAN ESNAFIMIZ DA VAR"
Kasap dükkanı sahibi İsmet Pelit ise, "İşletmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Kendileri de gördüler. Hijyenik koşullar altında çalışıyoruz. Usulüne uygun şartlarda çalışmayan esnafımız da var. Bunların tespiti önemli" şeklinde konuştu.