İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi kasap ve baklavacılara denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Bahçelievler'de kasap ve baklavacılara denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların onaylı işletmelerde veya bakanlığa kayıtlı kasaplarda kıyma yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler Bahçelievler'de bulunan kasap ve baklava dükkanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Denetimlerde kasapların hijyen ve işletme evrakları kontrol edildi. Kasapların soğuk hava depoları ve kıyma çekme makinelerinin temizliği incelendi. Soğuk hava deposunda süt ürünleri, beyaz et ve kırmızı et ürünlerini ayrı şekilde muhafaza etmeleri için kasap dükkanlarına uyarı yapılarak süre verildi.

BAKLAVA DÜKKANINA DENETİM

"KURBAN BAYRAMINDA DA KASAPLARIN, ONAYLI TESİSLERİMİZİN DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDIK"

"130 BİN İŞLETMEMİZDE DENETİMLERİMİZİ TAMAMLADIK"

Kasap dükkanı sahibi İsmet Pelit ise, "İşletmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Kendileri de gördüler. Hijyenik koşullar altında çalışıyoruz. Usulüne uygun şartlarda çalışmayan esnafımız da var. Bunların tespiti önemli" şeklinde konuştu.