İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Kurban Satış Noktalarında Sakinlik

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban satış noktalarında sakinlik yaşanıyor. Pazar alanında boşalan çadırlar temizlenirken, bazı satıcılar hayvanları memleketlerine götürmek üzere tırlara yüklüyor. Bazı satıcılar ise satışlara devam ediyor. Bayramın son gününe kadar kurbanlık satışlarının sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban satış noktalarında sakinlik yaşanıyor.

Sultanbeyli ve Sancaktepe'deki kurban pazarlarında birçok çadır boşaldı, satıcılar memleketine dönmeye başladı.

Pazar alanındaki boş çadırlarda belediye ekipleri temizlik yaparken, boş kalan bazı çadırlarda "Bitti" yazıları dikkati çekti.

Bazı çadırlarda ise satışların devam ettiği gözlendi. Kimi vatandaş, bütçesine uygun kurbanlık alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa girdi.

Satılmayan hayvanların alıcısını beklediği pazarda bazı satıcıların ellerinde kalan kurbanlık hayvanları memleketlerine götürmek üzere tırlara yüklediği görüldü.

Bazı kurbanlık satışlarının bayramın son gününe kadar sürmesi bekleniyor.

5 boynuzlu "Cankuş" adlı koç, 12 bin liradan satışta

Erzurum'dan Sultanbeyli kurban pazarına 24 büyükbaş hayvan getiren İsmail Yıldız, kurbanların 18'ini sattığını geri kalanları ise memleketine götüreceğini söyledi.

Ağrı'dan 150 küçükbaş hayvan getiren Cihan Boğa, kurbanların 100'ünü henüz satamadığını belirtti.

Boğa, Kurban Bayramı tatilinin kendilerini etkilediğini ifade ederek,"Tatilin 9 gün olması nedeniyle insanlar il dışına gitti. Hayvan piyasası durgun, bugün bayramın ikinci günü, malımız olduğu gibi duruyor. Herhalde geri yükleyip gideceğim, tam belli değil. Bayramın dördüncü günü gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Muş'tan 150 küçükbaş hayvan getiren Şerafettin Sönmez, kurbanların 100'ünü sattığını, bayramın son gününe kadar satışlara devam edeceklerini, ellerinde kalan kurbanları memlekete götüreceklerini kaydetti.

Sönmez, 5 boynuzlu "Cankuş" adlı koçu 12 bin liradan satışa sunduğunu belirtti.

Sancaktepe'deki kurban satış alanında küçükbaş kurbanlık alan Sedat Başak, "Fiyatların biraz daha hesaplı olur." düşüncesiyle bayramın ikinci günü geldiklerini belirtti.

Başak, kurbanlığı istediği fiyata aldığını ve memnun olduğunu dile getirdi.