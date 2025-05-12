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İstanbul'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

İstanbul'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Pazarın 22 Mayıs'ta açılacağı ve ortalama kurbanlık fiyatlarının 200 bin liradan başlayacağı belirtildi.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un çeşitli yerlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Esenyurt'ta kurulan kurban pazarı havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayrama sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar havadan görüntülendi. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 200 bin liradan başlayacağını söyleyen kurban pazarı kurucusu Kadir Kızıltaş, "Esnafımıza çadırlarımızı kurduk, bütün İstanbulluları bekliyoruz. Meydanımız açık ayın 22'sinde kurbanlıklar gelecek. Babadan dededen mesleğimiz, 6 senedir belediyeden ihaleyle alıyoruz, yapıp esnafımıza veriyoruz. Kendi mesleğimiz kasap. 22 Mayıs'ta Allah kısmet ederse kurbanlarımız İstanbul'da. Esenyurt'ta 12 senedir kuruluyor bu pazar, ama bu şekilde kurulmuyordu. Hijyenik şekilde, betonlu, yemli, kapalı alan, tertemiz, kesimi de içinde. Mal gelir 1 tonluk ayrı olur, 300 kilo gelir ayrı olur. Fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama mal 200 bin liradan aşağıya düşmez. Geçen seneye göre fiyatlar aynı fark eden bir şey yok. 100 tane çadır var, elektrik, su var. Banyo, tuvalet ve kantin var. Bir çadır 22 kurbanlık alıyor, toplamda 2 bin 200 kurbanlık gelecek buraya" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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