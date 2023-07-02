İstanbul'da Kurban Bayramı dönüşü trafik yoğunluğu yaşanmıyor

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüşleri sürerken, kent genelinde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlenmiyor. Kentin Trakya tarafındaki girişinde Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'den geçen D-100 kara yolunda trafik akıcı seyrediyor. Ankara'dan İstanbul'a geliş yönünde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görülmüyor. Anadolu Otoyolu'nda Kurtköy kavşağından Sultanbeyli ayrımına kadar zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre, saat 21.40 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.