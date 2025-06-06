İstanbul'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor

İstanbul'da Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda gerçekleştirdiği denetimler, otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik kontrolleri ile yolculara bilgilendirme yapılarak sürdürülüyor. Şoförler ve yolcular, güvenliği artıran bu denetimlerin önemine dikkat çekiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetimler sürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin birçok noktasında denetimler yapılıyor.

Otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik denetimi yapan polis ekipleri, şoförlere ve yolculara broşür dağıtıp bilgilendirme yapıyor. Şoför ve yolculara kolonya ikramında bulunan ekipler, kurallara uymanın faydalarını anlatıyor.

Otobüs şoförü Hüseyin Himyeri, AA muhabirine, insanların güvenliği için denetimlerin önemli olduğunu ve her zaman yapılması gerektiğini söyledi.

Otobüs şoförü Bünyamin Uzun da trafik denetimlerinin önemine değinerek, bayramlarda yolculukların ve trafik kazalarının arttığına dikkati çekti.

Yolcu Bayram Günay ise "Bu uygulamalar olmasa çok kazalar, çok can kayıpları yaşanır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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