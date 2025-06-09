İstanbul'da Kurban Bayramı Denetimleri Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik denetimleri sürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin birçok noktasında denetimler yapılıyor.

Otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik denetimi yapan polis ekipleri, şoförlere ve yolculara broşür dağıtıp bilgilendirme yapıyor. Şoför ve yolculara kolonya ikramında bulunan ekipler, kurallara uymanın faydalarını anlatıyor.

Bu arada, bayramı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüşleri nedeniyle, otogarın giriş ve çıkış gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.