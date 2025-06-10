İstanbul'da Kurban Bayramı Denetimleri: 513 Gözaltı

İstanbul'da Kurban Bayramı Denetimleri: 513 Gözaltı
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüpheli ile toplam 513 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeler ve trafik ihlalleri tespit edildi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yapılan denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde, dün kent genelinde iki aşamalı olarak "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1414 personelin katılımıyla yapılan sabit yol uygulamasına, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ile 782 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 175 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine işlem uygulanıp, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosiklet kontrol edildi. 1471 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, toplam 1 milyon 16 bin 969 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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