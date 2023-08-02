İstanbul'da kuraklığın boyutu böyle görüntülendi

İstanbul son 9 yılın en kurak yazını yaşıyor

İSTANBUL Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 36.71 oranına kadar düşürdü. Mega kentte kuraklığın geldiği boyut havada çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre Papuçdere yüzde 4 ve Kazandere barajlarında ise yüzde 7 noktasına kadar düşerek kuruma noktasına geldi. Alibey Barajında doluk oranı yüzde 18,4 seviyesine kadar düştü. Daha önce Alibey Barajında su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı. Son durumu dron ile görüntülenen barajın birçok noktasında kuraklık nedeniyle toprakların çatladığı görülüyor. Güzelce ve Mağlova su kemerleri düşen su seviyesi nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı. Göl üzerine kullanılan bazı sandalların toprağa oturduğu görüntülere yansıdı. Barajların doluluk oranları, İstrancalar'da yüzde 34.84, Terkos'ta yüzde 23.81, Sazlıdere'de yüzde 20.58, Alibey'de yüzde 18.56, Büyükçekmece'de yüzde 17.42, Ömerli'de yüzde 69.75, Darlık'ta yüzde 52.67, Elmalı'da yüzde 27.83 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.