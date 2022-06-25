İstanbul'da Kur'an kurslarında hedef 300 bin öğrenci

İstanbul Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, İstanbul'da geçen yıl 164 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarına katıldığını dile getirerek bu yaz 300 bin öğrenciyle buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Bu yıl yatılı yaz Kur'an kurslarının da açılacağını dile getiren Akbıyık, "Yaz kursları ve yatılı kurslarımız kayıtlara 20 Haziran'da başladı, 4 Temmuz'da sona erecek. Yatılı kurslarımız 18 Temmuz'da başlayıp 1 ay sürecek. Kayıt yaptırmak isteyenler kurslarımıza, camilerimize ve müftülüklerimize başvuru yapabilirler. Bununla birlikte kursların sona erdiği tarihe kadar gelecek bütün öğrencilerimizin kaydı alınmaya devam edecek." dedi.

Yaz Kur'an kurslarına 4'ten 22 yaşına kadar öğrencilerin katılabileceğini aktaran Akbıyık, yatılı yaz kurslarına ise 12-18 yaş aralığındakilerin başvurabileceğini ifade etti.

Akbıyık, "Öğrencilerimiz başvurdukları ve eğitim almayı istedikleri camilerimiz olsun, Kur'an kurslarımız olsun, yaz Kur'an kursu niteliğinde açılabilecek D grubu kurslarımızda imkanlar dahilinde yaşlarına göre ve Kur'an-ı Kerim bilip bilmemelerine göre belirli seviyelere ayrılmak suretiyle eğitim alabilecekler." diye konuştu.

Türkiye'de bireylerin çoğunluğunun dini bilgilerini yaz Kur'an kursunda alabildiğine dikkati çeken Akbıyık, bunun dışında dini eğitim için yeterli fırsatın ve imkanı bulunmayabileceğini anlattı.

Akbıyık, bu yönüyle çok önemsedikleri yaz kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz surelerini ve dualarını öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz surelerini, dualarını bilenlerin büyük çoğunluğunun bunu ilk defa yaz Kur'an kurslarında öğrendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurslarımız evlatlarımızın yaz tatilinde boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri açısından da çok büyük bir fırsattır. Evlatlarımız bu eğitimler sayesinde cami ve kurslarla bir aidiyet bilinci oluşturmaktadırlar. Yine bu mekanlarımızda, camilerimizde, kurslarımızda oluşan ortam sayesinde bu gençlerimiz yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinebilmektedirler. Bu yönüyle de önemli kurslarımız. Yaz kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca kendilerine faydalı olacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmaları noktasında da ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca yaz Kur'an kurslarımız örgün eğitim sürecinde bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin dini temel bilgilerini sağlıklı bir şekilde öğrendikleri önemli bir eğitim öğretim merkezi olması yönüyle de bir açığı kapatmakta ve de ülkemiz vatandaşlarına ciddi bir katkı sağlamaktadır."

"Bu yıl 7 bin 693 görevli kurslarda hizmet verecek"

Yaz Kur'an kurslarında gençlere verilen çeşitli derslerin çok önemli olduğunu, öğrencilerle sosyal ve kültürel faaliyetler ile atölye çalışmaları yapılacağını dile getiren Akbıyık, çocuklar ile gençlerin verimli bir yaz dönemi geçireceğini anlattı.

Yaz Kur'an kurslarının geçen yıl salgından etkilendiğini, bu nedenle öğrenci sayısının geçen yıl ciddi anlamda düştüğünü ifade eden Akbıyık, " İstanbul'da geçen yıl 164 bin öğrencimiz kurslarımıza katıldı. Bu yıl yaz Kur'an kurslarında 300 bin öğrenciyle buluşmayı hedefliyoruz. İstanbul genelinde 2 bin 405 Kur'an kursu öğreticimizle, 2 bin 480 imam hatibimiz, yine 1097 müezzin kayyımımızla toplamda 7 bin 693 görevlimizle bu hizmeti, bu eğitimleri gençlerimizle ve çocuklarımızla buluşturmaya gayret göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

"Öğrencilerimizi ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum"

Akbıyık, bu yıl ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığının özel bir program dahilinde Gençlik Yaz Kur'an Kursları eğitimini gerçekleştirileceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"İstanbul genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerimizde bu programı ilçelerimizde gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi bu faaliyetlerimize, gençlik merkezlerimizde yapılacak bu programa bekliyoruz. Yaz Kur'an kurslarımıza gelen gençlerimiz İslam'ın temel değerleriyle en güzel bir şekilde buluşabilmekteler. Rehber hocalarımız eşliğinde İslam'ın temel değerleriyle tanışıp hayatlarını bu temel üzerine bina etme fırsat bulmaktalar. Sevgi, saygı, hoşgörü, hakikat paylaşma, yardımlaşma, ana babaya saygı gibi önemli değerlerimizi öğrenmekteler kurslarımız vesilesiyle. Yine milli ve manevi değerlerimize önem verme bilincini gençlerimize bu kurslarımız vesilesiyle ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Velilerimizin, imkanlarını seferber etmek suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımızla buluşturma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermelerini istiyoruz. Bütün öğrencilerimizi ve gençlerimizi de yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."