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İstanbul'da Kumar Oynarken Yakalananlara Ceza Yağdı

İstanbul'da Kumar Oynarken Yakalananlara Ceza Yağdı

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İstanbul'da 2023 yılının ilk dört ayında kumar oynatıldığı belirlenen 149 adrese yapılan baskınlarda 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan 710 kişiye toplam 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.

İSTANBUL'DA 2023 yılının ilk dört ayında kumar oynatıldığı belirlenen 149 adrese yapılan baskınlarda 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan 710 kişiye toplam 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2023 yılının ilk dört ayında kumar oynatılan 149 adrese baskın yaptı. Kumarhaneye dönüştürülen villa, cafe ve derneklere yapılan baskınlarda, kumar oynattıkları tespit edilen 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan kişilere de Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi geriği toplam 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı. Yapılan aramalarda kumarda kullanılan 200 bin lira, 1100 dolar, 400 İsviçre frankı, 300 Euro para ele geçirildi. Baskınlarda 27 adet kumar oynamak için kullanılan makinesi, 1 rulet makinesi, iskambil kağıtları ile 12 bilgisayar 181 hard diske incelenmek üzere el kondu.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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