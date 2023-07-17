İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin dava ertelendi

İstanbul'da yaşanan küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismar iddialarına ilişkin açılan dava, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya izleyici alınmazken, sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Kadir İ'nin avukatının istifa etmesi nedeniyle duruşma ertelendi. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ise davanın takipçisi olduklarını ve adaletin tecelli etmesi için mücadele ettiklerini açıkladı.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava, ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önceki celsede alınan yayın yasağı ve gizlilik kararı nedeniyle izleyici alınmadı.

Duruşmada sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Kadir İ'nin avukatının istifa ettiğini kayda geçiren mahkeme, duruşmanın bu nedenle 9 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Dava nedeniyle Anadolu Adliyesi içi ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun önlem alındı.

KADEM'den basın açıklaması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl Ilgın Oktay, duruşma öncesinde düzenlenen basın açıklamasında, bugün davanın 5'inci duruşmasının yapılacağını hatırlatarak, iddiaların aydınlatılması ve adaletin tecelli etmesi için ilk duruşmadan itibaren davanın takipçisi olmayı sürdürdüklerini söyledi.

KADEM olarak hayatın her alanında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı, onuru için mücadele ettiklerini dile getiren Oktay, bu anlamda saldırı nereden gelirse gelsin çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını ifade etti.

Oktay, kuruluşlarından bu yana kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için verdikleri mücadelede 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dan güç alarak ilerlediklerini belirterek, "İlerlemeye de devam ediyoruz. Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi, bugün beşinci duruşması görülecek bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesini bekliyorum. İddiaların aydınlatılması, sanıkların hak ettikleri cezayı almaları ve kamu vicdanının teskini için davayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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