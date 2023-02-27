İstanbul'da küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasına devam edildi

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya önceki celsede alınan yayın yasağı ve gizlilik kararı nedeniyle izleyici alınmadı. Duruşmada sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların savunma yaptıkları ve tanıkların dinlenildiği öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

Bu arada adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

KADEM'den basın açıklaması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri, duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Işıl İlgin Oktay, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "KADEM olarak kadına yönelik şiddetle, kadının toplumun ve hayatın her alanında bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı, onuru için mücadele etmekteyiz. Saldırı nereden gelirse gelsin çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin karşısındayız." dedi.

Adil ve hızlı yargılamayla tüm gerçekliğin açığa çıkarılması ve adaletin tecelli etmesini temenni ettiklerini dile getiren Oktay, "Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisiyiz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.