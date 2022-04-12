İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntülerine tepki yağdı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntülerine tepki yağdı. Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

İSTANBUL'DA KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pendik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title