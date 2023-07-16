Şişli'de silahlı 3 şahıs, önceden husumetlisi olan bir adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, olayın hemen sonrası gelen polis saldırganlardan birini gözaltına aldı.

İstanbul'da kuaförde silahlı kavga kamerada

Şişli'de silahlı 3 şahıs, önceden husumetlisi olan bir adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı

Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi

İSTANBUL - Şişli'de silahlı 3 şahıs, önceden husumetlisi olan bir adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, olayın hemen sonrası gelen polis saldırganlardan birini gözaltına aldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. İddiaya göre,yaklaşık 7 yıl önce Hüseyin S., hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Temel Z.'yi darp etti. Buradan S.'ye husumet besleyen Temel Z. yaklaşık 5 ay önce Hüseyin S.'ye silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda yoldan geçen bir kadın yaralanırken, Hüseyin S. ise yara almadan kurtuldu.

Silahla kuaföre basıp dayak yediler

Olayın ardından Temel Z., polis tarafından yakalandıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay sonra cezaevinden çıkan Temel Z., husumet beslediği Hüseyin S.'nin peşine düştü. Olay günü Hüseyin S.'nin kardeşi Olgun S.'nin semtte bir kuaförde olduğunu öğrenen Temel Z., kardeşi Taner Z. ile arkadaşı Recep Ç.'yi işyerine gönderdi. Silahla kuaföre giren iki şahıs, Olgun S.'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Saldırganın elinden silahı alıp polise verdi

Olgun S.'nin karşılık vermesi ve sonrasında kardeşleri Hüseyin S. ile Yusuf S.'nin de kavgaya dahil olmasıyla saldırganlar Taner Z. ve Recep Ç. darp edildi. Kuafördekilerin de araya girmesiyle saldırganlar etkisiz hale getirilirken, Olgun S., Taner Z.'nin elindeki silahı alıp polise teslim etti. Kavgadan sonra Taner Z., Recep Ç. ve sonradan kuaföre gelen Temel Z. kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şişli polisi saldırganı gözaltına aldı

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede gelen Şişli polisi, saldırgan Taner Z.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ilgili maddelerden adli işlem yapılan Taner Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.