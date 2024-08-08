İstanbul'da kripto para borsasıyla kara para aklayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 166 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası şirketi kuran şüphelilerin yüksek miktarda para ödeyip reklam yaparak yurt içinde ve yurt dışında güven kazandıkları, suç gelirlerinden elde edilen parayı burada akladıkları tespit edildi. Şüphelilere ait kripto para şirketlerini uzun süre takip eden ekipler, firma sahibi ve örgüt liderinin Y.U. olduğunu belirledi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ekipler şüphelilerin evlerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin TL olan 4 konut, 1 arsa ve 1 adet araca ve paravan olarak kullanılan 4 şirkete el konuldu.