Haberler

İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, kentte aralıklı karla karışık yağmur beklenirken, buzlanma ve don olayları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yarına ilişkin meteorolojik tahmine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı