İstanbul'da Kore Ulusal Gün resepsiyonu verildi

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğunca Ulusal Kuruluş Günü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bu yılın Kore ulusunun kuruluşunun 4 bin 357'nci yıldönümü olduğunu ve 3 Ekim'i Kore'nin Ulusal Kuruluş Günü olan "Gaecheonjeol" olarak andıklarını söyledi.

Lee, bu yıl, aynı zamanda Kore'nin kurtuluşunun 80. ve Kore Savaşı'nın başlamasının 75. yıl dönümü olması nedeniyle daha da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Kore ve Türkiye'nin uzun zamandır derin tarihi, kültürel ve duygusal bağlara sahip olduğunu belirten Lee, bu bağların, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla daha sağlam şekilde güçlendiğini dile getirdi. Lee, o zamandan beri, iki ulusun kardeş uluslar olarak yakın ve kalıcı dostluğu sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Kore savaşındaki fedakarlığına değinen Lee, "Türk şehit ve gazilerinin asil fedakarlıkları ve özverileri, bugün bildiğimiz Kore Cumhuriyeti'nin var olmasını mümkün kılmıştır. Kore hükümeti ve halkı, Türk şehit ve gazilerinin kahramanca cesaretini ve fedakarlığını asla unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Lee, 1957'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Kore ve Türkiye'nin siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki yakın işbirliğini istikrarlı bir şekilde ilerlettiğini kaydederek, 2012'de Stratejik Ortaklık'ın ve 2013'te Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle bağların daha da kuvvetlendiğini aktardı.

İkili ticaretin, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki yıl 10 milyar doları aştığına işaret eden Lee, altyapı, otomotiv, çelik, savunma ve yeşil enerji gibi çeşitli sektörlerde işbirliğini genişlemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Lee, önde gelen Kore şirketlerinin Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdam yaratılmasına ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunduğunu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerin altyapı alanındaki güçlü işbirliğinin kalıcı sembolleri olarak öne çıktığını söyledi.

Geçen yıl turistik ziyaretlerde yüzde 30-45 oranında artış

İki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimin de arttığının da altını çizen Lee, Kore pop müziği, filmleri ve dizilerinin Türkiye'de geniş çaplı ilgi gördüğünü, Korece öğrenmek ve Kore mutfağını deneyimlemek isteyen insan sayısının arttığını kaydetti.

Lee, "Sadece geçen yıl, Kore ve Türkiye arasındaki gidiş-dönüş seyahatler sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 45 oranında artarak karşılıklı anlayışı ve dostluğu daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

"Dost kara günde belli olur"

İki ulus arasındaki dostluk bağlarının, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından daha da pekiştiğini belirten Lee, Kore hükümeti, işletmeleri ve halkının, depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasını desteklemek için dayanışma içinde birleştiğini dile getirdi.

Lee, "Türk atasözünde de dendiği gibi, 'Dost kara günde belli olur.' Bu çabalar, dostluğumuzun ve dayanışmamızın dayanıklılığını ve derinliğini bir kez daha teyit etti." dedi.

Bugün Türkiye'deki Kore vatandaşlarının ve işletmelerin katkılarının, ikili ilişkileri güçlendirmede hayati rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Lee, "Sadece İstanbul ve çevresindeki görev alanımızda yaklaşık 1700 Kore vatandaşı ve 70'ten fazla Koreli işletme bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.???????

Lee, söz konusu işletmelerin Türkiye'deki faaliyetlerini her iki ulusun da karşılıklı yararına başarıyla sürdürebilmeleri için destek ve işbirliği çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından geleneksel dans ve Gayageum gösterisi düzenlendi.