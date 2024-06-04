Galatasaray'ın Şampiyonluğu Boğaz Köprülerini Aydınlattı

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda şampiyon olması nedeniyle boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Galatasaray'ın, 2023-2024 sezonunda şampiyon olması dolayısı ile köprüler sarı kırmızı renge büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.