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Galatasaray'ın Şampiyonluğu Boğaz Köprülerini Aydınlattı

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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda şampiyon olması nedeniyle boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda şampiyon olması nedeniyle boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Galatasaray'ın, 2023-2024 sezonunda şampiyon olması dolayısı ile köprüler sarı kırmızı renge büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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