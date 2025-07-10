İstanbul'da Konvoy Yapan 9 Sürücüye 165 Bin Lira Ceza

İstanbul'da Konvoy Yapan 9 Sürücüye 165 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de alt geçitte konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 165 bin 795 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezalandırılırken, birisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ümraniye'de bir alt geçitte araçlarıyla konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 9 sürücüye toplam 165 bin 795 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede, bir grup araç sürücüsünün Ümraniye'deki bir alt geçitte konvoy halinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Araçların plakalarından kimlikleri belirlenen A.Ö. (23), A.D. (16), H.H.Ö. (38), M.A. (19), T.K. (25), U.B. (22), H.B. (19), A.G. (17) ve F.A.S. (19) yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "tescil plakasında değişiklik yapmak", "araçlara mevzuata aykırı aksesuar takmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak", "saygısızca araç kullanmak", "kol ve grup halinde araç kullanmak" ve "yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden toplam 165 bin 795 lira para cezası verildi.

Ayrıca, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem başlatılan F.A.S. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
Şile Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

CHP'li belediyeye şafak operasyonu! Başkan gözaltında
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyarı: Çocuklarınıza dikkat edin

"10 gündür mücadele ediyoruz" diyerek takipçilerini uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.