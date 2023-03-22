İSTANBUL'DA KONUT SATIŞLARINDA İLK SORU: DEPREME DAYANIKLI MI

İstanbul'da gayrimenkul ve emlak fuarına katılan firma temsilcileri, deprem öncesi yükselen konut fiyatlarının, depremin de etkisiyle katlanarak arttığını vurguluyor. Fuarda ikinci el konut sahibi vatandaşların deprem yönetmeliğinden önce yapılan evlerini satıp sıfır konutlara yöneldiği belirtildi. Deprem sonrası İstanbul içindeki konut sahiplerinin daha çok yatay mimarinin olduğu ilçelere yöneldiği de kaydedildi. Kimi gayrimenkul satıcılarına göre ise uzmanların güvenli ilçe olarak nitelediği yerlerde talep arttı. Vatandaşların artık konutların konumu, konforu gibi sorulardan önce deprem güvenliği hakkında sorular soruyor. Konut satıcıları deprem öncesi konut alırken deprem ve mühendislik bilgilerinin çok sorulmadığını, depremin ardından insanların artık ilk sorusunun 'depreme dayanıklı mı' Sorusu olduğunu söyledi. Gayrimenkul satıcılarına göre deprem sonrası sıfır konutlarda İstanbul'da Avrupa Yakası'na göre Anadolu Yakası'nda bir artış oldu.

'DEPREMDEN SONRA İNSANLARIMIZIN İLK SORDUĞU SORU ARTIK ŞU OLUYOR, DEPREME DAYANIKLI MI?'

Gayrimenkul firmasında satış koordinatörlüğü yapan Oğuzhan Bilgin da, vatandaşların daha çok deprem güvenliği konusunda sorular sorduğunu söyleyerek, "Yalova'da depremi yaşayan bir il olduğumuz için bu konuda bize depremden önce çok soru gelmiyordu. Maalesef biz de unutmuştuk depremi ama tekrar deprem olunca hatırladık. Binalarınız dayanıklı mı? Hangi betonu kullanıyorsunuz? Hangi demiri kullanıyorsunuz diye bir soru almıyorduk. Ama depremden sonra insanlarımız; depreme dayanıklı mı? Deprem için ne yapıyorsunuz diye bize sorular soruyorlar. Biz de yeni deprem yönetmeliğe uygun şekilde çalışıyoruz. Türklerden daha fazla artış söz konusu. Çünkü eski yapılarından çıkıp artık insanlar güvenli yapılara yerleşmek istiyorlar. Depremle ilgili yatırımlar Türk vatandaşlardan daha fazla oldu şu an. Yabancı yatırımcılarımızda bir kısmi bir düşüş oldu tabi ki. Malum deprem olunca onlar da tabi. Güvenilir yapıları öğrendikçe tekrar onların da sahaya döneceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.