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İstanbul'da kontrolden çıkan tır yan yola geçti

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'da kontrolden çıkan tır yan yola geçti

İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 kara yolunda seyir halindeki tır, bariyerleri aşarak geçtiği yan yolu kapattı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 kara yolunda seyir halindeki tır, bariyerleri aşarak geçtiği yan yolu kapattı.

Kara yolun Beylikdüzü mevkisinde Avcılar istikametinde ilerleyen tır, sürücü A.K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Tır yan yola geçerken, dorsesi de yana dönerek yoldaki araç geçişini kapattı.

Kazada yaralanan olmazken, yan yolun Avcılar yönündeki trafik aksadı.

Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Beylikdüzü, İstanbul, Avcılar, Güncel, Haberler

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