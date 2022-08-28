Kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi Güncel Haberler Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği eczanedeki bir görevli hafif yaralandı. Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği eczanedeki bir görevli hafif yaralandı. Atakent Mahallesi'nde sürücüsü araçtayken gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak bir AVM'nin girişinde yer alan eczaneye girdi. Kazada, nöbetçi olarak hizmet veren eczanedeki bir görevli hafif yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı. İlaç almak için gelen müşteriler ise başka bir nöbetçi eczaneye yönlendirildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk Küçükçekmece Güncel Haberler

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