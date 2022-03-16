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İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Maslak Ayazağa Caddesi'nde seyreden 34 TP 5291 plakalı İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırıma çıktı.

Aydınlatma direğine çarparak devrilen otobüs, duvara çarparak durabildi.

İçinde yolcu olmayan otobüsün sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle aksayan trafiği kontrollü şekilde sağladı.???????

AA / İlyas Kaçar - Güncel

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, İETT, Güncel, Haberler

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