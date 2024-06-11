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İstanbul'da Kızılay'ın 156. Yıl Kutlamaları

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İstanbul'da Genç Kızılay ve Kızılay Kadın gönüllülerinden oluşan grup, Kızılay'ın 156. yaşını kutlamak için yürüyüş düzenledi. Haliç Parkı'nda toplanan grup, kortej halinde yürüyerek vatandaşlara karanfil dağıttı. Programda Türk Kızılayın yardımlarına ilişkin tanıtım videosu izlendi ve konuşmalar yapıldı.

İstanbul'da, Genç Kızılay ve Kızılay Kadın gönüllülerinden oluşan grup "Kızılay 156 Yaşında Programı" kapsamında yürüyüş düzenledi.

Haliç Parkı'nda toplanan grup, sahil parkında kortej halinde yürürken vatandaşlara karanfil dağıttı.

Ardından Kızılayın Sütlüce Yerleşkesi'ndeki programa katılan gönüllüler, kuruluşundan bugüne Türk Kızılayın yardımlarına ilişkin tanıtım videosunu izledi.

Burada konuşan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç, 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılayın tarihsel sürecini anlattı.

Özkoç, gönüllülerle iyilik hareketini büyütmeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ne mutlu bize ki dünyayı daha güzel, daha yaşanılır, daha huzurlu kılmak ve insan onurunu korumak için bu koca çınarın altında hep birlikte el ele çalışıyoruz. Gönüllülerimizin her biri gönüllülük çatısı altında yaptığı çalışmalarıyla birer kahramanlık örneği gösteriyor. Her gönüllünün hikayesi bir başkasının yaşamına dokunduğu gibi aynı zamanda güzelleştiriyor ve ilham kaynağı oluyor. Bizler bu çatı altında yaşadıklarımızla kimi zaman hüzünlere, dertlere çare oluyor, kimi zaman da sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Her yaşadığımız afette 'Yaraları daha iyi, daha çabuk nasıl sarabiliriz' bunların düşüncesi içerisindeyiz. İşte bizim bu anlam dolu çalışmalarımız önce bireyleri, arkasından da toplumu iyiye teşvik ediyor, güzelleştiriyor, dönüştürüyor ve dayanışma ruhunu canlandırıyor."

Gönüllüleri Hilal-i Ahmer döneminin mirasçıları olarak gördüğünü dile getiren Özkoç, insanlığın kaderini gönülden ve hiçbir karşılık beklemeden iyilik yapanların değiştireceğini söyledi.

Türk Kızılay Kadın İstanbul İl Başkanı Nur Yamankaradeniz, Genç Kızılay İl Başkanı Furkan Arslan ile Türk Kızılay İl Merkezi Yöneticisi Berat Akova'nın da selamlama konuşması yaptığı program, müzik dinletisiyle devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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