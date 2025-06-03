İstanbul'da Kız Çocuk Tacizi İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Kız Çocuk Tacizi İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 14 yaşındaki H.Ş.'ye telefon uygulaması üzerinden taciz mesajları attığı iddia edilen 22 yaşındaki A.D., adliyeye sevk edildi. Emniyet, sosyal medyada yayılan mesajlar üzerine şüpheliyi Avcılar'da yakalayarak gözaltına almıştı.

İstanbul'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Telefon uygulaması üzerinden 14 yaşındaki H.Ş'ye taciz içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yakalanan A.D'nin (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmış, H.Ş. isimli çocuğa söz konusu mesajları attığı belirlenen A.D. Avcılar'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Hükümlü ve tutuklular için Kurban Bayramı kararı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.