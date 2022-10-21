İstanbul'da kız arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir'in de katıldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, sanığın üst hadden ve herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün annesi Seyran Tosun, "Sanık bana kızımı ölümüne sevdiğini, eğer kızım onu bırakırsa öldüreceğini söyledi. O akşam sürekli kızımı aramama rağmen telefonlara sanık çıkmıştır. Ayrıca ağzındaki morluğu sanık yapmıştır. Kızımın telefondaki kayıtları silinmiş. Sanık kızımı etkisiz hale getirip bu şekilde pencereden atmıştır. Kızımı balkondan değil, camdan atmıştır. En ağır şekilde cezalandırılsın." dedi.

Söz verilen maktulün ağabeyi Coşkun Demir, olayın tasarlayarak kasten öldürme olduğunu öne sürerek, "Olaydan bir gün önce kardeşim annemi arayarak Kenan'ın kendisini öldüreceğini söylemiştir. Tüm dosya kapsamında sanığın kardeşimi tasarlayarak soğukkanlılıkla katlettiği sabittir. Ayrıca soğukkanlılıkla kardeşimin başında sigara içmiştir. Sanık aleyhine olan deliller silinmiş ve karartılmıştır. Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın." diye konuştu.

Maktulün kardeşi Çetin Demir de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Kenan Daniş, maktulün kötü bir şey yapacağının aklına gelmediğini, balkondan aşağı baktığında maktulü yerde kanlar içinde gördüğünü belirterek, "Koşarak telefonumu alıp, bahçeye geçtim. Merdivenlerden inerken 112'yi aramaya başladım. Komşulara yardım için bağırdım. Dili boğazına kaçmasın diye müdahale ettim. Komşular da o an başımızdaydı. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aile beni suçluyor ancak ben kendi ailesinden bu kızı korudum. Bırakıp, gidemedim. Vicdanen rahatsız oldum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Daniş hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını hatırlatarak, isnat olunan suçu işlediğine dair ve cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, kanuni, takdiri delil elde edilemediği ve suçu işlediği sabit olmadığından sanığın beraatine karar verdi.

Kararla birlikte sanık Daniş, tahliye edildi.

Duruşma sonrasında maktulün ailesi, kararı kabul etmediklerini itirazda bulunacaklarını söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in Esenyurt'ta gayriresmi olarak birlikte yaşadıkları, zaman zaman kavga ettikleri, maktulün annesi Seyran Tosun'un beyanına göre, aralarında devamlı bir kıskançlık meselesinin bulunduğu belirtiliyor.

Olay günü 9 Mart'ta maktulle sanığın tartıştıkları, birbirlerine karşı müessir fiilde bulundukları, maktulün annesinin 155'ten polisi arayarak kızının sanık tarafından öldürüleceğine dair ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın, maktulü balkondan aşağı kendisinin atmadığını savunsa da otopsi raporu ve maktulün annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği kaydediliyor.

İddianamede, Sevcan Demir'in sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller olduğu iddiasıyla Kenan Daniş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.