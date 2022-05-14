Kıyıya vuran yunus, kurtarılarak denize salındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyıya vuran yunus, kurtarılarak denize salındı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Şile'de kıyıya vuran yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü şekilde denize bırakıldı.

İstanbul Şile'de kıyıya vuran yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü şekilde denize bırakıldı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şile Ayazma Plajı'na vuran yunusun, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin titiz çalışmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, yunusu kıyıdan bota alan ve kontrollü şekilde denize bırakan Sahil Güvenlik personeli tebrik edildi.

Bu arada, yunusun bota alınması ve daha sonra denize bırakılması görüntüleri kameraya yansıdı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title