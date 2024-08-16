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İstanbul'da Kıyafet Değiştirerek Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

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İstanbul'da evlere girerek yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli, kılık değiştirerek hırsızlık yapmaktaydı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da girdikleri evlerden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık sırasında farklı kıyafetler, şapka ve aksesuar kullanıp, kılık değiştirdikleri görüldü. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi.

KIYAFET DEĞİŞTİREREK HIRSIZLIK

İstanbul'da 24 Temmuz Çarşamba günü mağdur A.C.O.'nun evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlık şüphelisi kadın, evdeki yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyalarını bavula koyarak çaldı. Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şapka ve gözlük kullanarak kendilerini gizlemeye çalışan şüphelilerin, hırsızlık yaptıkları siteye girdikleri, bir süre sonra da ellerindeki bavulla evden ayrıldıkları görüldü. 10 Ağustos Cumartesi günü bir kez daha ortaya çıkan hırsızlık şüphelisi kadınlar, bu kez mağdur T.K.'ye ait eve girerek kol saati, 1500 dolar, 540 Euro ve bir miktar Türk lirası çalarak kaçtı. Güvnlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelilerinin farklı kıyafet ve aksesuarlarla kılık değiştirip evlere girdikleri görüldü.

50'NİN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Yıldız E.(20) ile Nazar Ş.(19) olduğu belirlendi. 2 şüpheli kadın Kartal'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Yıldız E.'nin daha önceden poliste 60, Nazar Ş.'nin ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul 3-sayfa Güvenlik Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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