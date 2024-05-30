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İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, 2 yıl önce evlendiği eşi Cezayir asıllı Zahra Nojioua'yı öldüren şüpheli, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayrıca, eşiyle tanıştıran Zahir Benferchiche'yi de bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Şüpheli, Trabzon'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, FATİH'te, 2 yıl önce evlendiği eşi Cezayir asıllı eşi Zahra Nojioua'nın (29) boğazını bıçakla keserek, ardından onu eşiyle tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Doğukan Uğur, adliyeye sevk edildi. Trabzon'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesinde, suçlarını itiraf ederek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi.

Fatih, Yedikule'de, 26 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda şüpheli Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu Zahra Nojioua (29) boğazını keserek öldürdü. Evden çıkan Uğur, daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı Topkapı'ya geldi. Şüpheli, iddiaya göre eşini öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Zahir Benfercihiche, ertesi gün hayatını kaybetti.

Şüphelinin Trabzon'da olduğu bilgisi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirleri ekipleri, harekete geçti. Ekipler, gece saatlerinde Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde tuvalet olarak kullanılan metruk yapıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin işlemleri getirildiği İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Poliste yapılan sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin eşinin sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü söyledi. Camide tuvalet temizliği yapan Zahir Benfercihiche'yi ise eşiyle evlenmesine aracılık ettiği için bıçakladığını iddia etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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