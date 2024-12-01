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İstanbul'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı

İstanbul'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı
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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetleyerek kış lastiği takma zorunluluğunu hatırlattı. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan sürücülere 4 bin 69 lira ceza kesildi.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.

Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Denetimden geçen otobüs şoförü Fatih Doğan, "Lastiğimiz 6 milim çıktı. Yeterli bir durumda. Taktıralı 1 ay olmuştu." dedi.

Bir başka araç şoförü Mustafa Tezcan da denetimleri olumlu bulduğunu belirterek, can güvenliği için uygun lastiklerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'un farklı noktalarında kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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