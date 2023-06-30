İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan B.B. isimli şüphelinin liderliğindeki suç örgütüne yapılan operasyonda, örgüte üye olduğu belirtilen O.H. isimli şüphelinin Artvin sınırından yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan B.B. isimli şüphelinin liderliğindeki suç örgütüne 27 Haziran'da yapılan operasyonda, örgüte üye olduğu belirtilen O.H. isimli şüphelinin Artvin sınırından yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yayınladığı duyuruya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan B.B. liderliğindeki suç örgütüne 14 Nisan'da yapılan operasyonda örgütün üyesi olduğu belirlenen O.H. isimli şüphelinin 26 Haziran'da yurt dışına kaçacağı saptandı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Açıklamada, emniyetin ilgili yerlerle iletişim kurarak 27 Haziran'da şüphelinin Artvin üzerinden yurtdışına kaçmaya çalıştığı araca operasyon düzenlendiği ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Duyuruda şüphelinin 28 Haziran'da İstanbul'a getirildiği ve bugün de adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.