Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da kiraladıkları villada uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eyüpsultan'da kiraladıkları villada kurdukları sera sistemiyle uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Eyüpsultan'da kiraladıkları villada kurdukları sera sistemiyle uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kiraladıkları villada uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evde sera sistemiyle uyuşturucu madde üretildiğini tespit etti.

Operasyonda, 200 kök skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır skunk bitkisi, 3 hassas terazi, 3 havalandırma cihazı ve havalandırma motoru, 26 tabanca fişeği, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan kiraladıkları eve kaçak yolla elektrik bağladıkları belirlenen şüphelilerin, dikkat çekmemek için çevrelerine hobi bahçesi yaptıkları imajını oluşturmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan M.F.M ve N.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title