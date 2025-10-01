Haberler

İstanbul'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir kıraathaneye gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, saldırıyı düzenleyen şüpheli Burak G. tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde H.C'ye ait kıraathaneye silahlı saldırıda bulunulmasına yönelik çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının motosikletle gelerek silahla ateş açtıktan sonra kaçtığını belirledi.

Kimliği tespit edilen Burak G. (24), operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelinin iş yerine doğru ateş açması, bu sırada sokakta bulunan bir kişinin panikle kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.