İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın, cezai sorumluluğun tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın, cezai sorumluluğun tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Yıldız hakkında alınan Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi raporuna göre, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu belirtti.

Müşteki avukatı Salih Tolga Kutlualp, yüzde 95 engelli olan mağdurun Bartın'a taşındığını ve kendi imkanları ile İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gelebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin avukatı Orhan Irmak da şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Yasemin'in cep telefonu şifresini bildiremiyoruz çünkü halen konuşamamaktadır." dedi.

Söz verilen sanık Mehmet Yıldız da Yasemin Uzunçelebi'yi yaralama kastı ile hareket etmediğini öne sürerek, "Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Daha önce savunmalarımda bunu dile getirdim. Ambulansı çağıran benim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanık Yıldız'ın avukatları da müvekkilinin askerliğe elverişsiz olması raporu ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden alınmış raporların Adli Tıp Kurumu raporu ile çelişkili olduğunu belirterek, bu çelişkinin giderilmesi için daha üst bir kuruldan rapor alınmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin gerekli sağlık ve güvenlik ekibi sağlanarak, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda muayenesinin yapılmasına ve rapor düzenlenmesine karar verdi.

Sanığın akıl sağlığı veya akıl zayıflığının bulunup bulunmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor alınmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği arkadaşı müşteki Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.