İstanbul'da kilise saldırısında kullanılan silah parçaları bulundu

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silahlardan birisine ait parçalar İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulundu.

Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Tuncer Cihan (52) hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlenirken, aynı gün iki katil zanlısı ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki saldırganın Tacik ve Rus vatandaşı olduğunu açıkladı.

Saldırganların silahları parçalayarak İstanbul Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine dün çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda detektörlerle arama yapıyor. Özel Harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü biçimde sağlanıyor.

Toplam 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunanlar arasında olay sırasında kullanılan bir kar maskesi ve şüphelilerden birine ait olduğu öne sürülen bir mont da ele geçirildi. Bulunan silah parçaları ve giysi incelenmek üzere emniyete götürüldü

Yol kenarına atılan silahlardan birinin detektör sayesinde bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.